جدد نادي السويحلي عقد لاعبه إبراهيم أبو رويص لموسم واحد من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للموسم الجديد.

حيث يعتبر أبورويص من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، وقدم مستوى جيداً في الموسم الماضي مع الفريق.

يشار إلى أن نادي السويحلي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد كما مدد عقود معاذ الصغير وأوتيمار.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

