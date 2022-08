محمود معتوق يعدل عن استقالته من رئاسة نادي الاتحاد

قرر رئيس نادي الاتحاد محمود معتوق، العدول عن استقالته من منصب، خلال اجتماع حضره عدد كبير من محبي النادي.

وكان رئيس نادي الاتحاد قد قدم استقالته عقب فوز الفريق الأول بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم فاسحا المجال أمام من له القدرة لرئاسة النادي بعد نجاحه في تحقيق لقب الدوري في مناسبتين.

يذكر أن محمود معتوق تم انتخابه في فبراير من العام ألفين و واحد وعشرين لمدة أربع سنوات.

