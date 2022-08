كلف مجلس إدارة نادي النصر النجم السابق لفريق كرة القدم فوزي العيساوي العيساوي برئاسة لجنة فنية لاختيار المدرب العام واللاعبين للمشاركة الأفريقية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات النادي لدعم الفريق الأول من أجل مشاركة مميزة في كأس الكنفدرالية الأفرقية حيث نجح الفريق في تأهل للمسابقة بعدما جاء رابعًا برصيد 4 نقاط في الدور السداسي من الدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

