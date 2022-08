حقق البطل العالمي كمال القرقني، على المركز الثاني في بطولة تامبا برو الدولية لبناء الأجسام في منافسات الوزن المفتوح.

وتمكن القرقني من الحصول على الميدالية الفضية بعد منافسة قوية جداً مع أبطال عالميين، ليحقق لقبا جديدا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالألقاب والبطولات العالمية المتنوعة.

