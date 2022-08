غدا سحب قرعة تمهيدي مسابقتي دوري أبطال وكأس الكونفدرالية

تجرى يوم غدا الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي لمسابقتَيْ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد البطولتان مشاركة فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا والأخضر والنصر سيمثّلان ليبيا في كأسِ الكونفدراليّةِ الأفريقية.

ومن المنتظر أن تقام مرحلة الذهاب ما بين 9 و11 سبتمبر، في حين ستلعب مرحلة الإياب ما بين الـ16 والـ18 من الشهر ذاته.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

