اللجنة التسييرية بنادي الأخضر تجدد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول

جددت اللجنة التسييرية بنادي الأخضر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادًا للموسم القادم.

حيث مددت عقد المدافع ميدي البرعصي وكذلك عقد لاعب الوسط أحميدة الشامخ لموسم إضافي لمواصل المشوار مع الفريق.

يشار إلى أن الأخضر قد جدد عقود المحترف أري بابيل ومصطفى حمزة وأنس الورفلي وصهيب بن سليمان ليبدأ الفريق في الاستعداد الفعلي

للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي بعد غياب عنها لمدة أربعة عشر عاما.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

