الأهلي بنغازي يتعاقد مع التونسي شهاب الليلي لتدريب الفريق الأول

وفي إطار الاستعداد لدوري الممتاز تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع المدرب التونسي شهاب الليلي؛ وذلك للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي خبر التعاقد مع شهاب ليخوض المدرب تجربته الثانية تواليا بعدما أشرف في الموسم الماضي على تدريب نادي النصر خلال مرحلة الإياب من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

وتسعى إدارة النادي الأهلاوي صحبة المدربشهاب الليلي لتحقيق طموحات الجماهير العريضة لنادي بظفر بلقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

