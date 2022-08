تنطلق غدا الثلاثاء نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات، بمشاركة أربعة فرق.

وستقام النهائيات في قاعة نادي الأولمبي بمدينة الزاوية، بمشاركة أندية الاتحاد والأولمبي والسويحلي والأخضر وتقام البطولة بنظام جمع النقاط.

يُذكر أن لجنة كرة القدم داخل الصالات قد أنهت الأسبوع الماضي مسابقة كأس ليبيا، والتي توج بلقبه نادي الاتحاد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post غدا الثلاثاء انطلاق نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار