فعاليات ترفيهية بمراكز التسوق بمناسبة العد التنازلي 100 يوم على مونديال قطر 2022

نظم اللجنة العليا للمشاريع والإرث سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق بالدوحة، احتفالاً بانطلاق العد التنازلي لـ 100 يوم على بدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أواخر العام الجاري.

وتتواصل الفعاليات الترفيهية من 11 إلى 13 أغسطس الجاري في دوحة فستيفال سيتي، وبلاس فاندوم، وقطر مول، وتشمل أنشطة في رياضة كرة قدم، وهدايا مميزة، وألعاباً إلكترونية، وعروضاً للجاليات المقيمة في قطر. وتشهد الفعاليات حضور عدد من الشخصيات المعروفة، وتختتم الفعاليات باحتفالية كبرى في قطر مول يوم 13 أغسطس الجاري.

وستتاح الفرصة أمام المشاركين في الفعاليات للفوز بتذاكر لحضور مباراة افتتاح البطولة التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور في استاد البيت يوم 21 نوفمبر المقبل، حيث يتعين على زوار المراكز التجارية المشاركة في عدد من الأنشطة لاستعراض مهاراتهم في كرة القدم، وسيحصل على تذاكر المباراة الافتتاحية المتنافس الذي ينجح في تسجيل أعلى النقاط في كل يوم من أيام الفعاليات.

وأعرب السيد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته باقتراب موعد البطولة العالمية، وتصاعد وتيرة الحماس والتشويق في أنحاء قطر، مع ترقب الجميع لانطلاق صافرة البداية لمباراة الافتتاح في 21 نوفمبر المقبل.

وأضاف: “ستسهم الأنشطة والفعاليات التي ننظمها احتفالاً ببقاء 100 يوم على انطلاق المونديال في تقديم لمحة عن الأجواء الرائعة التي ستعم البلاد خلال المهرجان الكروي، مع اقترابنا أكثر من استضافة نسخة تاريخية من البطولة، التي تقام للمرة الأولى في العالم العربي والمنطقة.”

وتابع: “ندعو الجميع لحضور هذه الأنشطة للتعرف على جانب مما ينتظرهم من متعة وتشويق خلال الحدث العالمي، وقضاء أوقات رائعة مع الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، إضافة إلى فرصة الفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم.”

المصدر: qatar2022.qr

