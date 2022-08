الأولمبي يتعاقد مع اللافي والأجنف استعدادا للممتاز

تعاقد نادي الأولمبي مع اللاعبين ربيع اللافي ومحمد الأجنف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر القادم.

إدارة نادي الأولمبي تسعى لسد نواقص الفريق الأول لكرة القدم قبل للظهور بشكل جيد في منافسات الموسم الجديد، فإدارة أزرق وأبيض مدنية الزاوية قد تعاقدات في وقت سابق مع رامي الطالب و عبد المعز العموري كما جددت تعاقدها مع قائد الفريق هشام الأجنف.

