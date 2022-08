بعثة منتخب الوطني للكرة الطائرة لشباب تصل إلى تونس

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت سن الواحد وعشرين عاما إلى تونس استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ستقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لفئة الشباب سيسعى لظهور بشكل جيد في البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بعد خوضه لمعسكر مكثف بمدينة مصراتة رفقة المدرب التونسي عامر نصراوي الذي اختار اثني عشر لاعبا للمشاركة في البطولة الافريقية التي تنطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من شهر نفسه.

