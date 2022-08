عزز العائد الجديد لمنافسات الدوري الممتاز نادي الصقور صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الحارس فتحي الطلحي.

الصقور الذي أتم أول صفقاته تأهبا لدوري الممتاز الذي غاب عن منافسته لأكثر من مواسم بالتعاقد مع حارس يمتلك الخبرة الكافية لحماية عرين الصقور في الدوري الممتاز فقد مثل الطلحي في السابق ألوان المنتخب الوطني وفريقي النصر و التحدي بالإضافة لفريق التعاون.

