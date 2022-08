منتخبنا الوطني للناشئين يواصل الاستعداد للمشاركة العربية

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما تحضيراته بمعسكره التدريبي بتونس الذي سيتواصل يوميا

ويشرف على فرسان الناشئين المدرب الوطني محمد علي البرعصي ويساعده محمد الزقوزي وبحضور 23 لاعبا وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام بمدينة وهران بالجزائر بداية من 22 أغسطس.

يذكر أن قرعة كأس العرب أوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية صحبة تونس وعمان واليمن.

