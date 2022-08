الأخضر يواجه أهلي خرطوم في الدور 64 والنصر يعفى من هذا الدور

فيما أوقعت كأس الكونفدرالية الإفريقية فريق الأخضر في مواجهة فريق أهلي خرطوم ضمن دور الأربعة والستين.

فريق الأخضر في حالة تخطيه الأهلي الخرطوم السوداني سيواجه فريق عزام يونايتد التنزاني في دور الاثنين والثلاثين . فيما سيواجه فريق النصر الفائز من فريق أس أس الجيبوتي و كيغالي الرواندي في الدور الثاني والثلاثين بعد أن أعفي من خوض منافسات دور الأربعة والستين بسبب نتائجه الجيدة في آخر مشاركة للفحامة في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

