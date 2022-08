الاتحاد يواجه فلامبو البوروندي والأهلي طرابلس يلتقي كمكم الزنجباري في الدور 64

أوقعت قرعة الدور الرابع والستين فريق الاتحاد في مواجهة فريق فلامبو البوروندي والمتأهل منهم سيلتقي الفائز من فريق الزمالك المصري وإيليكت التشادي في الدور الثاني والثلاثين.

بينما أوقعت القرعة فريق الأهلي طرابلس في الدور الرابع والستين في مواجهة كمكم الزنجباري المتأهل من هذه المباراة سيلتقي الفائز من فريقي المريخ السوداني و سولار جيبوتي في الدور الثاني والثلاثين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

