الكاف يجري تعديلا على قيد تسجيل اللاعبين

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديلا في موعد تسجيل قيد اللاعبين في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الكاف حدد الثاني والعشرين من الشهر الجاري بدلا من الخامس عشر كآخر موعد لتسجيل اللاعبين المشاركين رفقة الأندية في منافسات دور الأربعة والعشرين في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية فيما أعلن الكاف أن باب قيد تسجيل اللاعبين للفرق المتأهلة دور الاثنين والثلاثين سيفتح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويغلق في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل.

هذا ويشار إلى أن فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قد تأهلا للمشاركة في دوري أبطل أفريقيا والأخضر والنصر سيشاركان في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

