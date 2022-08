جمعية عمومية نادي الأهلي تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الإدارة

أعلنت الجمعية العمومية بنادي الأهلي طرابلس الجدول الزمني لانتخابات مجلس الإدارة بالنادي.

الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس أعلنت الجدول الزمني الذي نشر في الصفحة الرسمية بنادي الأهلي في “الفيس بوك” أن الواحد والعشرين من أغسطس الجاري هو موعد تقديم ملفات المترشحين لمجلس الإدارة بالنادي والثلاثين من نفس الشهر سيكون موعدا لإجراء الانتخابات فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: صفحة نادي الأهلي طرابلس في الفيس بوك

