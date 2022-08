تعاقد نادي الأخضر مع التونسي بهاء الدين السلامي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحضيرا للموسمِ الجديد الذي سينطلق في منتصف سبتمبر القادم.

إدارة نادي الأخضر وبعد حلوله في المركز الثالث في الموسم الماضي تسعى لتوفير النواقص التي يحتاجها المدرب التونسي سمير شمام قبل منافسات الدوري الممتاز و المشاركة في دور الأربعة والستين من منافسات كأس الكونفيدرلية الأفريقية الذي سيواجه فيها أخضر البيضاء فريق الأهلي الخرطوم السوداني.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يتعاقد مع التونسي بهاء السلامي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار