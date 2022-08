تعاقد نادي دارنس مع اللاعب محمد اشكربه قادما من نادي الأخضر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة نادي دارنس تواصل تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم سعيا من إدارة أنيق درنة للظهور بشكل تنافسي أكثر في الموسم الجديد الذي حددت لجنة المسابقات انطلاقه في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

