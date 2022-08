تعاقد نادي الأولمبي مع اللاعب فراس شليق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لدوري الممتاز.

شليق الذي لعب في الموسم الماضي رفقة صفوف فريق السويحلي سيسعى رفقة أولمبي الزاوية لتقديم أداء مميز في الموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

