تعاقد الوافد الجديد لمنافسات الدوري الممتاز مع نادي أساريا مع المدرب التونسي محمد كريم الزواغي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة نادي أساريا تعاقد مع التونسي الزواغي الذي يمتلك خبرة جيدة في منافسات الدوري الممتاز فقد سبق أن قاد التونسي جار أساريا الأولمبي في بداية مرحلة ذهاب الموسم الماضي في مرحلة تولى مهمة تدريب فريق خليج سرت.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post أساريا يتعاقد مع المدرب التونسي محمد كريم الزواغي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار