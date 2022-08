أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تقديم موعد حفل الافتتاح وأولى مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى الأحد 20 نوفمبر المقبل، بدلاً من 21 نوفمبر، كما كان مقرراً في السابق.

وجاء الإعلان بعد قرار مكتب مجلس الفيفا بالإجماع، في اجتماعه اليوم، بإقامة مباراة افتتاح البطولة بين منتخب البلد المضيف والإكوادور في استاد البيت عند السابعة من مساء الأحد 20 نوفمبر، على أن يشهد ذلك اليوم مباراة واحدة فقط.

وفي ضوء تقديم موعد حفل ومباراة الافتتاح؛ تقرر تعديل توقيت انطلاق صافرة البداية لمباراة السنغال وهولندا في استاد الثمامة يوم 21 نوفمبر إلى السابعة مساءً بدلاً من الواحدة ظهراً.

ويأتي قرار تقديم موعد مباراة الافتتاح انطلاقاً من سعي الفيفا للحفاظ على استمرارية التقليد المتبع في النسخ السابقة من كأس العالم، والذي يقضي بمشاركة منتخب البلد المضيف أو حامل القلب في أولى مباريات البطولة، ويسبقها حفل افتتاح المونديال، وقد اتخذ القرار عقب تقييم الآثار المترتبة على العمليات التشغيلية للبطولة، وبالتشاور مع شركائها والدولة المستضيفة.

وأشار الفيفا إلى أن فترة سماح الأندية للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم ستبقى دون تغيير كما هو مقرر سابقاً، وفق اللوائح الخاصة بذلك، وتبدأ اعتباراً من 14 نوفمبر المقبل.

من جانب آخر؛ سيجري إبلاغ المشجعين من حاملي التذاكر بشأن إعادة جدولة موعد المباراتين المشار إليهما، من خلال التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وستبقى التذاكر صالحة بغض النظر عن التاريخ/ التوقيت الجديد، وسيتعامل الفيفا مع كل حالة على حدة فيما يتعلق بأية مشكلات قد تنشأ عن هذا التغيير. وقد جرى تعديل جدول مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك لوائح البطولة، في ضوء قرار مكتب مجلس الفيفا.

المصدر | اللجنة العليا للمشاريع والارث

The post تقديم موعد افتتاح كأس العالم قطر 2022 ليوم واحد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار