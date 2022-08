جمهور كرة القدم على موعد مع برنامج ترفيهي حافل خلال مونديال قطر 2022

أكد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة، تستهدف كافة أفراد الأسرة، خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال المولوي إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمونديال تنطلق مع صافرة مباراة الافتتاح في 20 نوفمبر وتختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر، مشيرا إلى أن المشجعين سيختبرون تجارب مدهشة عند وصولهم إلى قطر للمشاركة في أكبر حدث رياضي في العالم، والذي يشهده العالم العربي والمنطقة لأول مرة.

وأضاف المولوي بمناسبة بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على انطلاق البطولة: “نتطلع إلى تنظيم مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، بالتعاون مع العديد من شركائنا، وبما يتناغم مع جهودنا المتواصلة ومساعينا الرامية إلى استضافة النسخة الأكثر إبهارا في تاريخ البطولة.”

ويضم برنامج الفعاليات الترفيهية أكثر من 90 حدثا خاصا من المقرر تنظيمه على هامش البطولة، التي انطلق اليوم العد التنازلي لـ 100 يوم على بداية منافساتها في 20 نوفمبر المقبل. وتشمل الفعاليات الرئيسية شاشات كبيرة لعرض المباريات في عدد من المناطق بالدوحة وفي أنحاء البلاد، وحدائق المشجعين، ومهرجانات موسيقية، وأنشطة ثقافية إضافة إلى العديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم.

وتعد العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش أحد أهم الأحداث التي ستشهدها الدولة خلال مونديال قطر 2022، والتي تتميز بأجواء كرنفالية مميزة على طول كورنيش الدوحة لمسافة 6 كيلومترات تمتد من فندق شيراتون الدوحة إلى حديقة متحف الفن الإسلامي. ويشمل البرنامج المخصص لمنطقة الكورنيش عروضا لفناني الأداء، وأنشطة ثقافية، وأكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات، والعديد من المتاجر. ومن المتوقع أن يشهد الكورنيش خلال برنامج الفعاليات الترفيهية زيارة أكثر من 120 ألف شخص في وقت الذروة.

وسيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات البطولة، بمجموعة من العروض الترفيهية التي ستقام في محيط الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات الحدث العالمي. ويشمل البرنامج أكثر من 6 آلاف عرض وفقرة أداء في 21 موقعا مختلفا. وتضم قائمة العروض العديد من أشكال الفنون، وأبرزها العروض الفنية والحرف اليدوية والتراثية والأزياء والتصميم وفنون الأداء والموسيقى والأفلام.

وتستضيف حديقة البدع على كورنيش الدوحة مهرجان الفيفا للمشجعين، حيث سيجري بث مباريات كأس العالم 2022 عبر شاشات ضخمة، مع تقديم عروض وفقرات أداء مميزة، وأنشطة ثقافية وكذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المقدمة من رعاة البطولة، إضافة إلى أكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات. ومن المقرر افتتاح مهرجان الفيفا للمشجعين في 20 نوفمبر ويتسع لما يصل إلى 40 ألف زائر. علاوة على ذلك، ستقام مناطق المشجعين في مدينة الخور والمنطقة الصناعية وغيرها من الأماكن التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المتنوعة في جزيرة المها في مدينة لوسيل بما فيها التزلج على الجليد وعروض السيرك، هذا إلى جانب ناد شاطئي ومجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات. وتشهد جزيرة المها حفلات موسيقية وعروض وفقرات أداء تلائم الزوار من جميع الأعمار.

أما بالنسبة لهواة الموسيقى فهم على موعد مع تجربة مميزة مع مهرجان أركاديا سبيكتاكيولار للموسيقى والذي يقام بالقرب من محطة مترو راس بوفنطاس، ويستضيف ما يصل إلى 15 ألف شخص، فيما ينطلق حدث موسيقي آخر، تستضيفه شركة مدلباست للترفيه في مدينة الوكرة، ويتوقع أن يستقطب 5 ألاف مشجع.

وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي خلال البطولة نادي 974 الشاطئي الذي يقع بالقرب من استاد 974، وسيقدم فقرات موسيقية وباقة متنوعة من الأنشطة، وتشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، ومنافذ لبيع المنتجات، ويستهدف ما يصل إلى 10 آلاف زائر. كما يستضيف درب لوسيل الواقع على مساف قريبة من استاد لوسيل، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم، عروضا متميزة لفنون الشارع لجمهور يصل إلى 50 ألف شخص يوميا.

وإلى جانب ذلك؛ ستشهد العديد من المعالم السياحية في أنحاء الدولة أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، ومن بينها المتاحف، وسوق واقف، والحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أشمل حول أبرز معالم الجذب السياحي لضيوف قطر خلال المونديال،.

