الاتحاد يتوج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

نجح فريق الاتحاد في التتويجِ بلقب الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات بعد فوزِه في الجولة الأخيرة على فريقِ السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الاتحاد نجح في النهائيات التي جرت في مدينة الزاوية بمشاركة فرقِ النصر والاتحاد والسويحلي والأولمبي بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة ليضيف لقب الدوري إلى لقب كأسِ ليبيا الذي توج به قبل أيام في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية على حساب فريقِ السويحلي أيضا.

