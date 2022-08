جدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماده لملعب بنينا لاحتضان منافسات الفرق الليبية الأربعة المشاركة في المنافسات الأفريقية.

قرار الكاف الذي اعتمد خمسة وخمسين ملعبا من بينهم ملعب بنينا لاحتضان منافسات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الرياضي المقبل يعتبر قرارا مهما لممثلي الفرق الليبية التي ستشارك في المسابقات الأفريقية ، هذا ويذكر أن فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا والأخضر والنصر في منافسات كأسِ الكونفدرالية الأفريقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الكاف يجدد اعتماد ملعب بنينا لاحتضان المنافسات الأفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار