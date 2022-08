الأول من أكتوبر موعد لانطلاق الدور 16 من منافسات الكأس

حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الأول من شهر أكتوبر المقبل موعدا لاستئناف مباريات الدور الـ 16 لمسابقة الكأس لكرة القدم.

مباريات الدور الستة عشر ستشهد تنافسا كبيرا .حيث سيواجه في هذا الدور بطل الدوري الليبي فريق الاتحاد بملعب المرج فريق الأخضر ، فيما ستقام على ملعب بنينا مباراتان تجمع الأولى التعاون والأولمبي والثانية الصداقة والأهلي طرابلس بينما يحتضن ملعب اجدابيا لقاء النصر ودارنس وفي ملعب أبوسليم يستضيف السويحلي هلال سبها وبملعب الجميل يلاقي الاتحاد المصراتي المدينة .

هذا ويذكر أن فريق أبوسليم تأهل لدور الربع النهائي بعد تأهله على فريق الهلال بركلات الترجيح في وقت سابق .

