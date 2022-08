الأولمبي يتعاقد مع المدرب التونسي طارق ثابت

تعاقد نادي الأولمبي مع المدرب طارق ثابت لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد

الأولمبي اختار التوقيع مع التونسي طارق ثابت لقيادة الفريق لما يمتلكه التونسي من خبرة طويلة في منافسات الدوري الممتاز فقد سبق لثابت أن تولى مهمة تدريب فريق الهلال في الموسم الماضي ودرب أيضا فريق خليج سرت والنصر و الأهلي بنغازي وفاق صبراتة وبالإضافة لنادي الأخضر والأهلي طرابلس في الموسم السابقة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

