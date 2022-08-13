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السويحلي يجدد تعاقده مع المدافع عبد الرحيم التريكي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

جددت إدارة نادي السويحلي تعاقدها مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحيم التريكي استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز .

إدارة نادي السويحلي بعد تجديدها عقود ركائز الفريق في الموسم الماضي تسعى لظهور الفريق في الموسم الجديد بشكل أكثر تنافسيا رفقة المدرب الوطني علي المرجيني ، فقد نجحت إدارة فرسان مصراتة أيضا في تجديد تعاقدها مع عبد الله بن خليل وإبراهيم أبورويص بالإضافة الظهيرالإيسر معاذ الصغير والهداف البرازيلي أوتيمار .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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