السويحلي يجدد تعاقده مع المدافع عبد الرحيم التريكي

جددت إدارة نادي السويحلي تعاقدها مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحيم التريكي استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز .

إدارة نادي السويحلي بعد تجديدها عقود ركائز الفريق في الموسم الماضي تسعى لظهور الفريق في الموسم الجديد بشكل أكثر تنافسيا رفقة المدرب الوطني علي المرجيني ، فقد نجحت إدارة فرسان مصراتة أيضا في تجديد تعاقدها مع عبد الله بن خليل وإبراهيم أبورويص بالإضافة الظهيرالإيسر معاذ الصغير والهداف البرازيلي أوتيمار .

