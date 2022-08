يواصل المنتخب الوطني للقوة البدنية للناشئين استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم بإسطنبول نهاية الشهر الجاري.

ويشرف المدرب الوطني طارق مخلوف على تدريبات الرياضين المشاركين وهم بكار فتحي وسعيد الحاسي ومحمد الدرسي.

يذكر أن المشاركة الليبية في البطولة ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

