المروج يتعاقد مع غيث الرحمن مفتاح

تعاقد نادي المروج مع اللاعب غيث الرحمن مفتاح لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد .

غيث الرحمن الذي تعلم أبجديات كرة السلة بنادي المروج عادة لصفوف النادي بعد تجربة نجح رفقة الأهلي طرابلس ترجمها بالتتويج بمنافسات مسابقة الدوري الليبي ، هذا وتسعى اللجنة التسييرية الجديدة لنادي المروج بعودة سلة المروج لمنصات التتويج بإجراء أكثر من تعاقد في الفترة القادمة بعد أن أصدرت مؤخرا قرارات مهمة تخص فريق كرة السلة بالنادي أهمها اختيار مصطفى بالحسن ليكون مدير اللعبة.

