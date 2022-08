خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الناشئين وديا أمام فريق مستقبل المرسى التونسي لفئة الأواسط 3-2 ضمن معسكره التحضيري بتونس .

منتخبنا الوطني الذي يشرف على قياده المدرب الوطني محمد البرعصي يسعى بخوض أكثر من لقاء ودي في معسكره التحضيري بتونس سعيا للوقوف على التشكيل الأساسي الذي سيدخل بيه في منافسات البطولة العربية التي ستنطلق منافساتها بمدينة وهران الجزائرية في 22 من الشهر الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الناشئين يواصل تحضيرته في تونس للبطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار