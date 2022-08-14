استعدادات الاتحاد والأهلي طرابلس للمنافسة الأفريقية خلال شهر سبتمبر القادم

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- يستعد فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس؛ للمشاركة في المنافسة الأفريقية لكرة القدم خلال شهر سبتمبر القادم.

حيث سيقابل فريق الاتحاد بطل بورندي والأهلي طرابلس يواجه كمكم من زنجبار في الدور التمهيدي من دوري الأبطال الأفريقية.

وستقام مباريات الدور 64 لمرحلة الذهاب خلال أيام 9 – 10 – 11 – من شهر سبتمبر، بينما ستقام مباريات الإياب خلال أيام 16 – 17 – 18 – من نفس الشهر سبتمبر.

فريق الأخضر يلتقى أهلي الخرطوم والقرعة أعفت فريق النصر في مباريات الدور التمهيدي للكونفدرالية.

كما أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة 2022 – 2023 بمشاركة فريقي الاتحاد بطل الدوري والوصيف الأهلي طرابلس.

حيث أوقعت القرعة فريق الاتحاد في مواجهة فريق فلامبو البوروندي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة تأهله للدور التالي سيُواجه الفريق المتأهل من مباراة الكيت التشادي والزمالك المصري.

فيما يلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق كمكم من زنجبار ضمن الدور الـ64 بدوري الأبطال، وفي حالة تأهله سيلتقى المتأهل من مباراة المريخ السوداني وسولار الجيبوتي في دور الـ32.

وأوقعت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية فريق الأخضر في مواجهة فريق الأهلي الخرطوم السوداني ضمن الدور التمهيدي الأول، بينما أعفت القرعة فريق النصر من خوض مباراتي الدور التمهيدي، وسيلتقى في الدور الثاني الفريق المتأهل من مباراة كيغالي الرواندي وواس اس الجيبوتي.

وستقام مباريات الدور 64 لمرحلة الذهاب خلال أيام 9 – 10 – 11 – سبتمبر، بينما ستقام مباريات الأياب خلال أيام 16 – 17 – 18 – سبتمبر فيما ستقام مباريات الذهاب ضمن الدور 32 خلال أيام 7 – 8 – 9 – أكتوبر، بينما ستقام مباريات الإياب خلال أيام 14 – 15 – 16 – أكتوبر. (وال)

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