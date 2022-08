منتخب الشباب للكرة الطائرة يواصل تحضيراته للبطولة الأفريقية

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت سن 21عاما تدريباته بمعسكره التحضيري بتونس استعدادا للبطولة الأفريقية والتي ستنطلق في 15 من الشهر الجاري بتونس .

منتخبنا الوطني الذي يقوده التونسي عامر نصراوي رفع من وتيرة الاستعدادات بخوضه لتدريبات مكثفة بقاعة محمد الزواوي على فترتين صباحية ومسائية من أجل رفع المستوى الفني والبدني وتجهيزه اللاعبين للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستؤهل أصاحب التراتيب الأولى لبطولة العالم .

