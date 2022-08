توج نادي النصر ببطولة ليبيا للووشو في الكونغ فو فرع الساندا للموسم الرياضي 2022.

البطولة التي أقميت بمدينة سرت وبإشراف الاتحاد الليبي للووشو شهيد سطيرة مطلقة لنادي النصر بعد تتويجه

6 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية جاءات عن طريق لاعبه محيي الدين عبداللطيف في وزن الأثنين وخمسين كيلو جرام .

