السويحلي يجدد تعاقده مع فايز سعد و أبوسنينة

جددت إدارة نادي السويحلي تعاقدها مع اللاعبان فايز سعد و عبد الرحمن أبوسنينة استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.

التجديد مع الثنائي فايز سعد وعبد الرحمن أبوسنينة جاءا بطلب من المدرب الوطني علي المرجيني الذي يسعى رفقة السويحلي في الموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف سبتمبر المقبل . للحضور بشكل تنافسيا أكثر من الموسم المنقضي الذي حل فيه السويحلي في المركز الرابع صحبة فرق المجموعة الثانية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

