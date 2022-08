تعاقد نادي التحدي مع الظهير الأيسر الجزائري عبد الرزاق بن عمراوي استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز

الجزائري بن عمراوي القادم من فريق وداد تلسمان الجزائري هي أول صفقات اللجنة التسييرية الجديدة التي استلمت دفة قيادة فهود الصابري والتي تصارع الوقت من أجل سد نواقص الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز التي حددت لجنة المسابقات انطلاقه في منتصف شهر سبتمبر المقبل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

