الأخضر يظفر بخدمات سالم المسلاتي وعامر التاورغي

تعاقد نادي الأخضر مع لاعبيين سالم المسلاتي وعامر التاورغي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والدوري الممتاز .

اللجنة التسييرية بنادي الأخضر التي نجحت بالظفر بخدمات الثنائي القادم من فريق النصر المسلاتي والتاورغي تسعى بتعاقدتها الوفيرة للمنافسة في مسابقة الدوري الممتاز وكذلك للوصول لمراحل متقدامة في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية التي أوقعت قرعتها في دور الأربعة والستين أخضر البيضاء في مواجهة الأهلي الخرطوم السوداني .

