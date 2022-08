فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد للحصول على بطاقة هيّا لحضور مباريات المونديال

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فتح الباب أمام الجمهور القادم إلى الدوحة، ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيَا الإلزامية لحضور مباريات البطولة.

ويتيح البرنامج، الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، للسفر إلى قطر وحضور المباراة التي يختارها المشجع، ثم العودة إلى بلده أو مكان إقامته خلال 24 ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من شركات الطيران الخليجية، ومن بينها الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني، والعربية للطيران، وفلاي دبي.

وتقدم بطاقة هيّا للمشجعين عدداً من المزايا من بينها تصريح الدخول إلى دولة قطر، وإلى الاستادات التي تستضيف منافسات المونديال، بجانب تذكرة المباراة، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام.

وتستقبل بوابة هيّا الإلكترونية، وتطبيق هيّا على الأجهزة المتنقلة، طلبات الجمهور ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد، للحصول على البطاقة، ويتعين عليهم تقديم المعلومات المتعلقة برحلة الطيران لإصدار بطاقة هيّا الرقمية.

يشار إلى أن تقديم طلبات الحصول على بطاقة هيّا إلزامي لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، بما فيهم المشجعين من سكان دولة قطر. ويمكن تحميل تطبيق هيّا لأجهزة “أبل”.

وبإمكان المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تقام منافساتها من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، في ثمانية استادات مونديالية.

المصدر | اللجنة العليا للمشاريع والإرث

