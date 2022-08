عقد صباح اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الليبية اجتماعا ضم أعضاء مجلس الإدارة وناقش عدة قضايا تهم البيت الأولمبي الليبي.

حيث تم مناقشة بعض المشاكل الإدارية من بينها قضية ميدان أبوستة الذي يعد أحد المرافق التي تتبع الأولمبية الليبية، بالإضافة إلى الاتفاق على تحديد موعد الجمعية العمومية في 11 سبتمبر القادم.

