اللجنة التسييرية لنادي الأخضر تستلم مهامها رسميا

استملت اللجنة التسيرية مهامها من مجلس إدارة النادي السابق بحضور الجمعية العمومية ولجنة التسليم والتسلم.

وتمت عملية التسليم والتسلم في أجواء ودية في حضور الطرفين، وكان مجلس الإدارة برئاسة أنس الحمري قد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم خلال الأيام الماضية، وقرروا إفساح المجال أمام الجميع لتولي المهام حيث تقدم إدريس بوقطين لتولي مهمة رئاسة اللجنة التسييرية للنادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأخضر قد تأهل إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد أن حصل على المركز الثالث في الدور السداسي بالدوري الممتاز.

