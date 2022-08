أعلن الأهلي بنغازي تعاقده رسميًا مع الغاني إينوك أتا اجيى لمدة موسمين، قادماً من صفوف فريق حوريا كوناكري الغيني.

وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي قد تعاقدت مع المدرب التونسي شهاب الليلي، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي ذلك في أجل تقديم مستوى مميز في الموسم القادم وتحقيق طموحات جماهير النادي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يعلن تعاقده مع الغاني إينوك أتا اجيى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار