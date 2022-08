يواصل نادي الصقور استعداداته للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد صعوده بعد غياب 14 عاماً.

حيث تعاقد مجلس الإدارة مع لاعب الوسط التونسي زبير الدراجي الذي سبق أن لعب في أندية البنزرتي واتحاد بن قردان والملعب التونسي والأولمبي الباجي.

كما جدد مجلس الإدارة عقد اللاعب مخلص الماجري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الصقور يواصل استعدادته للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار