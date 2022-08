تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع لاعب أنس كحول لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويواصل النادي العمل على قدم وساق لتعزيز صفوف الفريق الأول بعدد من اللاعبين البارزين، ففي السابق تعاقد النادي رسميًا مع المدير الفني البلجيكي لوك إيمال لقيادة الفريق الموسم القادم من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة في الدوري الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

