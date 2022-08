أساريا يتعاقد مع الحارس أحمد عياد

تعاقد الوافد الجديد لدوري الممتاز فريق أساريا مع الحارس أحمد بن عياد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز

إدارة نادي أساريا التي نجحت في الظفر بخدمات أحمد بن عياد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الخمس تعتبر هي الصفقة الأولى لادارة النادي في سوق انتقال اللاعبين الذي تسعى فيه إدارة نادي أساريا لتوفير النواقص الذي يحتاجها المدرب التونسي محمد كريم الزواغي قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر القادم

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

