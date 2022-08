الاتحاد المصراتي يتعاقد مع المدافع التونسي شهاب بن فرج

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع المدافع التونسي شهاب بن فرج لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد

التونسي شهاب بن فرج صرح بذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليكون ضمن قائمة الفريق في الموسم القادم.

يشار إلى أن بن فرج يلعب في قلب الدفاع، كما سبق له خوض تجارب سابقة مع أندية تونسية أبرزها النادي البنزرتي، والنجم الرياضي الساحلي، إلى جانب تجارب خارجية مع الفيصلي الأردني، والهلال السوداني.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

