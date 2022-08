نادي الاتحاد يتعاقد مع المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا لتدريب الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل

إدارة نادي الاتحاد التي اختارت التعاقد مع اللبناني أبوشقرا لما يمتكله من خبرة جيدة فقد سبق لأبوشقرا تحقيق عدة ألقاب في لبنان رفقة النادي الرياضي والحكمة والشانفيل كما خاض تجربة تدريبية عربية ناجحة مع نادي أهلي جدة وأحد السعودي بالإضافة لقيادة دفة تدريب فريق أهلي حلب السوري مؤخرا.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

