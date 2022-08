يواصل المنتخب الوطني للكاراتيه تحضيراته بتونس استعدادا لمنافسات البطولة الأفريقية لفئة الكبار والأواسط التي تستضيفها تونس في السابع من سبتمبر المقبل

المنتخب الوطني للكاراتيه دخل في معسكر مبكر في تونس سعيا من اتحاد اللعبة للظهور بشكل لافت والفوز بميداليات ملونة في المنافسات الأفريقية التي تشهد مشاركة الجزائر وموريتانيا وبالاضافة للمغرب ومصر ومستضيف البطولة تونس .

