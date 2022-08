منتخب شباب كرة اليد يواصل تحضيراته للبطولة الأفريقية

يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب تحضيراته استعدادا للبطولة الأفريقية التي ستقام برواندا في العشرين من الشهر الجاري

منتخبنا الوطني لفئة الشباب الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني وليد القبلاوي رفع من وتيرة الاستعدادات التي يجريها بقاعة طرابلس الكبري بخوضه تدريبات مكثفة على فترتينِ صباحية ومسائية و أجرى عدة لقاءات ودية كان آخرها أمام فريق اتحاد الشرطة انتهت بالتعادل بنتيجة 29 -29. هذا وقد أوقعت القرعة منتخبنا رفقة منتخب الجزائر ومصر وتشاد بالإضافة للمنتخب الكونغولي .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

