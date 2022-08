نادي النصر يتعاقد مع المهدي الكوت

تعاقد نادي النصر مع اللاعب المهدي الكوت قادما من نادي الأخضر بصفقة انتقال حر لمدة موسمين

اللجنة التسييرية لنادي النصر والتي يترأسها نجم الفريق السابق فوزي العيساوي أجرت أول صفقاتها بالتعاقد مع الكوت حيث من المنتظر أن تجري اللجنة التسييرية عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لسد النواقص التي يحتاجها الفريق استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل والمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

