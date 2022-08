الأولمبي يواصل محافظته على ركائز الموسم الماضي

جددت إدارة نادي الأولمبي عقود خمسة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات الموسم الجديد

إدارة الأولمبي جددت لمدة موسمين لكل من مؤيد القمودي و محمد الكرماجي و مصطفى منير بالإضافة للمهاجم الشاب يوسف فائق والمعتصم المحمودي حيث تسعى إدارة أولمبي الزاوية للمحافظة على ركائز الموسم بحثا عن دور أكثر تنافسا في الموسم الجديد الذي سينطلق في الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

